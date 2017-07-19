Кончаловский предложил ввести оригинальные санкции против США

Андрей Кончаловский, известный российский режиссер, заявил о том, что Россия должна ввести против США так называемые культурные санкции – он сравнил кинопремию Оскар с «Макдональдсом» и отметил, что российским властям нужно задуматься о введении санкций против киноакадемии.
Как передает replyua.net, об этом он рассказал в интервью ТАСС. «Я считаю, что сейчас "Оскар" как "Макдоналдс" - это транснациональная корпорация», заявил режиссер, отметив, что качество американской премии за последние годы сильно ухудшилось, и России пора прекратить отправлять свои картины в США, надеясь на получение Оскара. Кончаловский считает, что «США пора пожить без России, и нужно вводить такие санкции».
Также режиссер добавил, что он живет в России и премия Оскар ему там не нужна, но вот если бы он жил в США, то, естественно, хотел бы стать обладателем статуэтки. По мнению режиссера, за последние двадцать лет кинопремию получали только те картины, которые не представляют никакой культурной ценности.