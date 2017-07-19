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Друзья Задорнова прокомментировали слухи о смертельной болезни сатирика

Друзья Задорнова прокомментировали слухи о смертельной болезни сатирика
Знакомые российского сатирика Михаила Задорнова опровергли ранее поступившую информацию о том, что якобы он находится в предсмертном состоянии и уехал в Прибалтику, поскольку врачи не смогли его вылечить.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Комсомольскую правду», друзья сатирика полностью опровергают информацию, а Владимир Качан и вовсе заявил, что Задорнов в Прибалтику не уезжал, и сейчас он находится в реабилитационном центре в Подмосковье, где поправляет свое здоровье. Пиар-директор сатирика при этом подчеркнул, что здоровье Задорнова заметно улучшилось, однако на дачу в Прибалтику он все-таки ездил – сразу после того, как был завершен очередной курс лечения.

Еще один знакомый утверждает, что сатирик якобы ездил на Алтай к местным шаманам, которые его лечили. Как отмечает источник, добраться до Михаила Задорнова журналистам оказалось сложнее. Интервью сатирик не дает, телефонами пользоваться перестал. На связь выходит только с помощью интернета, однако в переписке с изданием сатирик подчеркнул, что не комментирует состояние своего здоровья.
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