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Известный сенатор раскрыл коварный план Путина по Украине

Известный сенатор раскрыл коварный план Путина по Украине
Судя по прозвучавшему вчера заявлению лидера непризнанной «ДНР» Александра Захарченко относительно создания на подконтрольной пророссийским террористам территории «Малороссии», можно быть уверенным, что глава Кремля Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы в Украине наступил мир. Как передает replyua.net, такую точку зрения в своем блоге представил известный в США сенатор Джон Маккейн. По его словам, Путин изо всех сил пытается восстановить Российскую империю, в связи с чем он решил создать в неподконтрольной Киеву «Донецкой народной республике» так называемое «государство», назвав его именем времен правления царей «Малороссия».

Американский политик навал такие планы «вопиющим нарушением» суверенитета независимой Украины и возложил вину за это на режим Владимира Путина, так как именно благодаря поставляемому Кремлем оружию и финансированию является возможной деятельность на оккупированном Донбассе боевиков.

«Речь идет о совершенно незаконно провозглашенном марионеточном государстве в восточной части Украины, а это означает, что Москва и далее серийно нарушает подписанные в Минске мирные соглашения. Путин надеется, что ему удастся взять под контроль больше территории Украины, если подконтрольные ему террористы уничтожат больше украинцев», - считает Маккейн.
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