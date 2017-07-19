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Российский блогер: теперь мы точно скажем Навальному до свидания

Российский блогер: теперь мы точно скажем Навальному до свидания
В России все обсуждают дебаты российского оппозиционера Алексея Навального и лидера боевиков на Донбассе Игоря Стрелкова. Как пишет в своем блоге российский оппозиционер и блогер Александр Тверской, своим согласием вести дебаты со Стрелковым Навальный поставил на своем реноме крест и убил окончательно в глазах нормальных людей в себе человека.

Как пишет блогер, представить себе это в цивилизованной стране – невозможно, помыслить, что вот это вот называется оппозицией, а вон то называется «оппозиционным» СМИ – нереально. «Отдельный привет ручному Венедиктову, который первым ринулся предоставлять площадку для этого позорного события. В очередной раз убеждаюсь, что не существует 86 и 14 процентов, а есть 99,9 процентов однородной по смыслу толпы с деградировавшими представлениями о «плохом» и «хорошем», с перевернутыми, пещерными ценностями и убитой, закопанной и наглухо залитой толстенным слоем бетоном моралью», – написал блогер.

По его словам, смешно слушать, когда один человек называет себя «оппозиционером», а другой откровенно говорит, что он давал приказы убивать людей и вот «оппозиционер» с убийцей собираются рассуждать о «демократии», «либерализме» и «светлом будущем России».
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