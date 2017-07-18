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Портніков дав жорстку відповідь на заяви Лаврова

Портніков дав жорстку відповідь на заяви Лаврова
За інформацією replyua.net, український журналіст Віталій Портніков дав влучні коментарі з приводу чергових істеричних заяв очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова, - відповідний допис оглядач розмістив на власній сторінці в соцмережі.

Так, сьогодні голова російського МЗС Сергій Лавров поскаржився журналістам на те, що, мовляв, американці не хочуть віддавати назад так звані «шпигунські дачі». Це не на жарт розлютило дипломата – за його словами, це нонсенс щоб у держави забрали об’єкт власності, право на який закріплено у ратифікованому міжурядовому документі. Одним словом, американці – бандити з великої дороги, не інакше.

З цього приводу Портніков цікавиться: а якщо забирають територію у держави, кордони якої визнано ратифікованим міждержавним договором? Це нормально? Ніби ж не про дачку йдеться. У такому разі ті, хто забирає – теж бандити? Чи їх варто величати «збирачами земель руських»? Власне, потрібно ретельніше готуватись до своїх виступів – на суді у Гаазі це дуже знадобиться, - прогнозує Портніков. Нагадаємо, перед Новим роком адміністрація Барака Обами вилучила з розпорядження російських дипломатів дві дачі у відповідь на російське втручання у вибори.
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