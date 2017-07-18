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Журналист: идея Донецкой Малороссии проживет примерно столько же, сколько и план Захарченко дойти до Лондона

Журналист: идея Донецкой Малороссии проживет примерно столько же, сколько и план Захарченко дойти до Лондона
Популярный в Украине блогер и журналист Алексей Заводюк у себя в Facebook пишет о том, что заявление Захарченко о том, что пришло время теперь покончить с «ДНР» и «Новороссией» и примерить новое название «Малороссия» сильно похоже на то, что этот бред прозвучал именно для приунывших граждан «ДЛНР» и россиян. Люди, находящиеся в оккупации давно подсели на телешоу «гражданская война на Украине». Российские пропагандисты уже вовсю мусолят эту тему.

Как пишет блогер, Украина и Запад отреагировали на провокацию ожидаемо, но с той стороны разума находятся совсем иные люди. Как только российская публика начинает забывать про «ДНР», на сцену выпускают кого-то типа Захарченко, и он говорит какую-нибудь глупость. «Малороссия – это типа плацдарм для будущей Новороссии. Война еще не закончена и Украина будет повержена. Этот проект не пригоден для шантажа Украины, но вполне пригоден потрепать нам нервы. Например, угрозой признания независимости этого «государства», – написал Алексей Заводюк.

Он отмечает, что российские пропагандисты прекрасно понимали, что заявление Захарченко активно подхватят не только российские, но и украинские СМИ. При этом, очень велика вероятность, что идея Донецкой Малороссии проживет примерно столько же, сколько и план Захарченко дойти до Лондона. Адексей Заводюк отмечает, что складывается мнение, что Москва просто зашла в тупик и не знает, как выйти с высоко поднятой головой из ситуации на Донбассе, вот и пытается время от времени колыхать воздух подобными заявлениями.
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