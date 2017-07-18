валюта
СпецтемаДонік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Вашингтон нагадав Москві про відповідальність Росії за катастрофу МН17

Вашингтон нагадав Москві про відповідальність Росії за катастрофу МН17
У Державному департаменті США нагадали, що Росія відповідальна за катастрофу рейсу МН17 над територією України в 2014 році та загибель 298 осіб. Як передає replyua.net, про це йдеться в заяві прес-секретаря Держдепу США Гедера Науерт, опублікованому на офіційному сайті відомства. У заяві також говориться про підтримку Об'єднаної слідчої групи і повній довірі до судової системи Нідерландів.

«Ми вітаємо нещодавнє рішення групи передати справу до компетентного суду Нідерландів для притягнення до відповідальності тих, хто винен у цій трагедії. Ми повністю впевнені в здатності нідерландської системи кримінального судочинства забезпечити всебічність, об'єктивність і справедливість процесу », - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що справи підозрюваних у справі про катастрофу рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній» на Донбасі планується розглядати в Нідерландах в рамках нідерландського законодавства. Про це йдеться в заяві уряду країни. Як зазначається, таке рішення було прийнято країнами, які входять в Спільну міжнародну слідчу групу - Нідерланди, Україна, Бельгія, Малайзія і Австралія. На даний момент розслідування триває, і прийняте рішення не означає того, що винні постануть перед судом найближчим часом.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
18 июл 2017
7676

Блогер: не исключаю, что Азаров станет украинским губернатором и сенатором нового двухпалатного парламента федеративной Украины

Украинский блогер Станислав Речинский на своей странице в Facebook пишет о том, что рано или поздно украинцам нужно принимать реалии сегодняшнего дня и прекращать жить в самообмане. Политика Трампа

18 июл 2017
6332

Геращенко: любители мусорить теперь будут платить драконовские штрафы

Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной Рады, на своей странице в Фейсбуке сообщила о том, что парламентарии зарегистрировали законопроект, предусматривающий самые жесткие наказания за

Последние новости

Блогер: не варто недооцінювати проект «Малоросія»

Переможець «Слов’янського базару»: Я люблю Україну, проте…

У ДМС розповіли про шахрайську схему для отримання біометрики

У Вірменії засмутили Кремль відмовою від офіційного статусу російської мови

Цимбалюк: це можливо завдяки українським солдатам

Суд Гааги оштрафував Росію на мільйони євро

Вашингтон нагадав Москві про відповідальність Росії за катастрофу МН17

Експерт: чекаємо, коли проект «Малоросія» почне рекламувати Тимошенко

Суд прийняв рішення щодо Розенблата

Москва звернулася з різкою вимогою до Вашингтону

Блогер вказав на єдину раціональну причину створювати «Малоросію»

Геращенко різко відповіла на розмови про «Малоросію»

Суд виніс рішення у справі пранкера Седюка

Кремль відхрестився від ідеї Захарченка про «державу Малоросію»

«Це дебілоросія та написаний в Кремлі сценарій» - Турчинов різко прокоментував заяву Захарченка

Ватажки «ЛНР» заперечили участь у створенні «держави Малоросії»

Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Политолог: Российская Федерация хочет стать Малороссией

Жириновский опять пригрозил превратить Запад в ядерный пепел

Крим оприлюднив ще одне звинувачення на адресу України

 Новости за день