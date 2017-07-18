Вашингтон нагадав Москві про відповідальність Росії за катастрофу МН17

У Державному департаменті США нагадали, що Росія відповідальна за катастрофу рейсу МН17 над територією України в 2014 році та загибель 298 осіб. Як передає replyua.net, про це йдеться в заяві прес-секретаря Держдепу США Гедера Науерт, опублікованому на офіційному сайті відомства. У заяві також говориться про підтримку Об'єднаної слідчої групи і повній довірі до судової системи Нідерландів.
«Ми вітаємо нещодавнє рішення групи передати справу до компетентного суду Нідерландів для притягнення до відповідальності тих, хто винен у цій трагедії. Ми повністю впевнені в здатності нідерландської системи кримінального судочинства забезпечити всебічність, об'єктивність і справедливість процесу », - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що справи підозрюваних у справі про катастрофу рейсу МН17 «Малайзійських авіаліній» на Донбасі планується розглядати в Нідерландах в рамках нідерландського законодавства. Про це йдеться в заяві уряду країни. Як зазначається, таке рішення було прийнято країнами, які входять в Спільну міжнародну слідчу групу - Нідерланди, Україна, Бельгія, Малайзія і Австралія. На даний момент розслідування триває, і прийняте рішення не означає того, що винні постануть перед судом найближчим часом.