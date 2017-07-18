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Москва звернулася з різкою вимогою до Вашингтону

Москва звернулася з різкою вимогою до Вашингтону
Російська Федерація звернулася до Сполучених Штатів Америки з вимогою, аби американська сторона відновила доступ представникам російської дипломатичної служби до 2 дипломатичних об’єктів на території США, які в минулому році потрапили під санкційних обмеження, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Як зазначають джерела в російському МЗС, це питання вдалося вже «майже вирішити» на рівні високих представників двох сторін. Очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров називав раніше дії офіційного Вашингтону «грабунком серед білого дня». Зауважимо, що це питання також піднімалося під час першої зустрічі президентів Дональда Трампа та Володимира Путіна. Саме останній заговорив на цю тему першим з американським колегою. В свою чергу речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що Москва вважає неприйнятним той факт, що США ставлять якісь умови для «повернення російської дипломатичної власності».

Варто нагадати, зазначені санкції були запроваджені в грудні минулого року ще за президента Барака Обами. Тоді зі Сполучених Штатів Америки видворили 35 російський дипломатів та закрили 2 дипломатичні дачі РФ , що розташовані в штатах Меріленд та Нью-Йорк.
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