Шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей преподнесли Путину неприятный «сюрприз», – эксперт

Санкции и падение цен на ресурсы привели к существенному снижению денежного оборота в России. То, чего когда-то хватало на всех, теперь не хватает и за ресурсы началась ожесточенная борьба в верхах. Путин делает определенные «телодвижения» и как бы в борьбе с коррупцией отодвигает старых функционеров от кормушек, чтобы дать место новым – энергичным и уверенным в себе, которые, как думает хозяин Кремля помогут ему продержаться при власти еще некоторое время. Об этом в своем блоге пишет известный израильский блогер и политический обозреватель Соломон Манн.
По его словам, шесть крупнейших банков России, с активами почти в 50 триллионов рублей, демонстративно и хлопнув дверью вышли из Ассоциации банков России (АБР) после попытки руководителя этой ассоциации сыграть против Центробанка. Соломон Манн рассказывает, что глава АБР некий Гарегин Тосунян принадлежит еще старой Ельцынской «семье», является лидером «армянской экономической мафии» патриархом которой при Ельцыне стал академик Аганбегян, чьим именем была проведена в СССР разбойничья «приватизация», один из отцов российского дикого капитализма. В 90-е Тосунян прекрасно поживился на «легальном» ограблении собственного банка «Технобанк», обогатив своего босса Аганбегяна и себя. Такая услуга конечно не могла остаться незамеченной и уже через год менеджер, разоривший собственный банк, становится вице-президентом Ассоциации Банков России, а потом и президентом.
По словам Манна, увольнения такой вот персоны и потребовали боссы крупнейших банков России, поскольку наглость этого человека уже просто перешла все границы. Естественно он отказался – какой же чиновник в России уйдет с жирного насиженного местечка добровольно? И тогда произошло неожиданное: шестерка банков, равных по активам всем остальным 4 сотням российских банков вместе взятым вышли из Ассоциации. Соломон Манн подчеркнул, что таким ходом российские банкиры в очередной раз показали власти, что они больше не собираются гнуть шею, соглашаясь с беспределом, который творится в стране.