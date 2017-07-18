Политолог: Российская Федерация хочет стать Малороссией

Самопровозглашенец и любителей по быстренькому «отжать» чужой бизнес и обогатиться Александр Захарченко сказал, что хочет из «ЛДНР» сделать «Малороссию». Если исходить из того, что между Россией и «ЛДНР» сегодня нет границы, что российские политики говорили и говорят, что нет такой страны, как Украина, и что боевики ментально, материально и физически находятся в зоне влияния РФ, а некоторые вообще – граждане РФ, то предложение о названии Малороссии касается России. Об этом в своем блоге пишет украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.
По ее словам, россияне заигрались настолько, что в порыве ненависти к Украине дошли до того, что сами же свою название начали искажать. «Бред о «Новороссии», который распространяли прокремлевские СМИ, как и теперь о «Малороссии» - это очередная демонстрация зависимости российской власти от темы Украины. Если вспоминать старый советский фильм «Приключения электроника», то можно сказать, что кнопка России – это Украина», – написала Олеся Яхно Белковская.
Напомним, сегодня утром главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко шокировал общественность своим заявлением объявил новое государство «Малороссию» преемником Украины.