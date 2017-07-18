Жириновский опять пригрозил превратить Запад в ядерный пепел

Как передает replyua.net, у России границ нет, в очередной раз в прямом эфире федерального телеканала «Россия-1» в прайм-тайм российский политик, действующий депутат Госдумы Владимир Жириновский угрожал ядерной войной Западному миру и говорит, что вся Европа «полный отстой». Дословная цитата Жириновского выглядит так: «мы вас уничтожим ядерными ударами, от вас останется ядерный пепел».
Как пишет у себя в Facebook российский оппозиционный блогер и журналист Александр Тверской, очень «интересный», «умный» человек, когда он умрет количество восторженных некрологов от российской протестной интеллигенции будет зашкаливать.
«Сегодня Жириновский – это почетный и регулярный гость оппозиционных и федеральных СМИ, любимец народа, безнаказанно и вольготно чувствующий себя на свободе политик с электоратом в 5 миллионов человек, руководитель партии численностью 200 тысяч человек, долларовый миллионер, если не миллиардер, из уст которого часто звучит то, что не позволено говорит официальным лицам в Кремле», – написал Александр Тверской.