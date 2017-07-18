Цього не вдасться уникнути: у Держдумі прокоментували створення «Малоросії»

У російській Держдумі вважають, що створення так званої «держави Малоросія» неминуче. Про це заявив глава комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников, передає replyua.net. Раніше глава самопроголошеної «ДНР» Олександр Захарченко заявив, що ситуація в Україні зайшла в глухий кут, виходом з якого може бути створення нової держави «Малоросії» зі столицею в Донецьку.
«Створення такої держави можливо і, напевно, навіть неминуче, судячи з того, що відбувається на Україні. Влада, замість того щоб вирішувати питання, все тугіше й тугіше затягує петлю бойових дій, а народ не може весь час жити в війні - потрібно щось робити. Так ось створення такого незалежної держави могло б стати виходом для цих людей», - заявив Калашников.
Він зазначив, що створення такої] держави почалося вже давно, оскільки «цей варіант для себе і Донбас, і Луганськ розглядали раніше в Харкові, ще до бойових дій і до створення «ДНР» і «ЛНР». «Думаю, населення це сприйме позитивно, а ось міжнародне співтовариство - негативно, а хтось буде дивитися на це крізь пальці, будуть розуміти, але не будуть схвалювати. Росія ж поставиться до цього позитивно», - додав російський парламентар.