Американське видання ще у 2008 році повідомило про плани Путіна почати війну в Європі

Американський журналіст Джеффрі Кюнер ще у 2008 році попередив про те, що Володимир Путін, який на той час був ще прем'єр-міністром Росії, почне великомасштабну війну в Європі. Як передає replyua.net, про це свідчить його стаття в The Washington Times.
«Європі загрожує нова великомасштабна війна. У 1939 році своїм вторгненням в Польщу нацистська Німеччина поклала початок Другій світовій війні. Сьогодні ж детонатором може стати не Польща, а Україна. І агресором буде не Адольф Гітлер, а російський прем'єр-міністр Володимир Путін», - пише оглядач. За словами журналіста, під «залізною п'ятою» Путіна Росія перетворилася в бандитську державу.
«Там ліквідована демократія, пишним цвітом розквітла корупція. Там вбивають журналістів, кидають до в'язниць інакомислячих, а правлячий режим контролює засоби масової інформації. Москва зі своїми розпухлими від нафтодоларів кишенями намагається відновити Велику Російську Імперію. І це перетворюється в стратегічну загрозу як для її сусідів, так і для Заходу», - продовжив Кюнер. Оглядач ще в 2008 році писав, що Україні загрожує російська агресія. На думку експерта, причиною агресії є прагнення України боротися з авторитарністю Кремля. Крім того, він попередив про захоплення Росією Криму.