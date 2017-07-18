Проект «Малороссия – подтверждает прогнозы о том, что Кремль хочет выйти из переговоров по Донбассу, – блогер

Заявление Захарченко о создании «малороссии» не более чем отрепетированная сценка, которую ставили кураторы из РФ. Все дело в том, что Россия пытается перестать быть стороной, которая участвует в войне, пытается сделать это на всех уровнях, Минская группа, Нормандский формат, переговоры по обмену пленными. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер Семен Кабакаев.
По его словам, Россия уже больше года как поменяла риторику в своих СМИ и делает акцент на том, что Донбасс должен быть в составе Украины. Блогер отмечает, что всех интересует один вопрос, когда же придет то время и Москва решиться на возвращение Донбасса.
Как подчеркивает Семен Кабакаев, сейчас идет подготовка как в СМИ, так и на международной арене. Завершающая стадия будет через 1 год либо 1,5 года, прилагаются колоссальные усилия, чтобы выйти из всех переговоров. Завтра должно быть заседание в Минске. Одним из аргументов со стороны РФ о выходе, будет заявление Захарченко, возможно будет предпринята попытка срыва переговоров. В этой ситуации Украине нужно сделать все, чтобы РФ осталась в переговорах и несла ответственность за свои поступки и действия. «Прогнозировать ситуацию тяжело, Путин может в очередной раз выбросить что-то такое, от чего волосы встанут дыбом, но мы должны придерживаться той линии, в которой у нас больше всего поддержки партнеров и давления на РФ», – резюмировал блогер.