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Журналист: Кремль все еще верит в то, что сможет захватить большую часть Украины, а значит с Донбасса уходить не будет

Журналист: Кремль все еще верит в то, что сможет захватить большую часть Украины, а значит с Донбасса уходить не будет
Украинский журналист и блогер Алексей Заводюк у себя в Facebook пишет о том, что как только публика начинает скучать и забывать про то, что где-то на Донбассе есть какая-то «ДНР», на сцену выпускают Александра Захарченко и он говорит какую-нибудь глупость. Последний его зашквар о том, что Украине осталось два месяца уже подзабылся. Завтра забудут и том, что теперь планируется создать какую-то «Малороссию».

По словам блогера, игра в названия – это уже привычная тема для Кремля, но при этом в Москве, как и в Донецке прекрасно понимают, что от смены названия или принятия какого-то фейкового закона суть дела не поменяется. Украине сейчас нужно думать не столько о возвращении Донбасса, сколько об усилении государства, которое будет способно длительное время сдерживать этих орков. «Кремль все еще верит в то, что сможет захватить большую часть Украины, а значит с Донбасса уходить не будет. Донбасс – это плацдарм для войны с нами», – написал журналист.

Напомним, сегодня с Донецка пришла новая новость, которая больше рассчитана именно на украинцев – глава «ДНР» Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства «Малороссия». Также Захарченко подчеркнул, что только на территории Донецкой и Луганской области сохранилась законная власть, а на остальной части Украины руководят самозванцы.
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