Россия делает еще один серьезный вызов НАТО

Благодаря войне в Сирии и поддержке сирийского президента Башара Асада, теперь Россия получила еще один плацдарм в Средиземноморье, и он представляет серьезную угрозу для Североатлантического альянса. Как сообщает replyua.net, об этом в своей колонке для американского издания Newsweek пишет Том О’Коннор.
«Придя на помощь старому союзнику на Ближнем Востоке, Россия могла обеспечить себе новый стратегический вход в яростно оспариваемый европейский театр», отмечает журналист. По его словам, военное присутствие в акватории Средиземного моря позволит Путину, президенту России, оспорить способность Соединенных Штатов действовать свободно в этом регионе, а также эта ситуация подвергает серьезной опасности южный фланг альянса. Журналист считает, что именно для этого российские власти направляют военные ресурсы в Средиземноморье.
«В то время, как соперничество России и НАТО разворачивается в Балтийском море и в других частях Европы, последняя может быть застигнута врасплох расширяющейся российской сферой влияния, напоминающей о наследии Москвы советского времени», добавил журналист.