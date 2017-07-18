Россия и Китай договорились о совместных учениях в Балтийском море

С 21 по 28 июля в акватории Балтийского моря пройдут российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие-2017».
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Министерство обороны России, Китай и РФ проводят совместные учения последние пять лет, и в новых учениях примут участие сотни военных, также планируется задействовать более десяти вертолетов и самолетов ВМС Китая и России, примерно десять судов и кораблей различных классов. «Основными целями обучения являются повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей», говорится в заявлении российского ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что китайские корабли зайдут в Балтийск 21 июля, а через несколько часов начнется церемония открытия совместных учений. Самая активная фаза будет продолжаться с 24 по 27 июля в акватории Балтийского моря. Напомним, что в сентябре этого года масштабные военные учения также пройдут и в Беларуси, куда прибудут российские войска.