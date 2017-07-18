Бабченко рассказал, когда Москва может устроить в Украине «Новороссию – 2»

В интервью изданию «Апостроф» российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко выразил мнение, что у Кремля очень небольшие шансы на то, чтобы в Украине реализовать проект «Новороссия – 2», хотя не стоит также исключать вероятность развития событий таким образом. Об этом сообщает replyua.net. Со слов Бабченко, среди украинцев существенно снизилось сторонников дружбы с Россией.
«В случае, если будет раскачиваться ситуация, если на протяжение ближайшего десятилетия не будет наблюдаться каких-то изменений, а баррель нефти неожиданно поднимется до 150 долларов, я не исключаю возможности варианта «Новороссии». Вместе с тем, Аркадий Бабченко считает, что введение на территорию Украины регулярных российских войск является более реалистичным сценарием.
«Россия располагает подобным ресурсом, и об этом постоянно нужно помнить. Хотя периодически мне приходится слышать разговоры, что Россия очень скоро прекратит существование и что спустя год Путина уже не будет при власти – я лично в это не верю», - отметил Бабченко. Журналист уверен в наличии в России достаточного запаса для прочности. К примеру, резкого обвала стоимости нефти не произошло и путинский режим вполне комфортно существует, несмотря на 50 долларов за баррель «черного золота».