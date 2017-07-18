Киселев: после встречи с Путиным Трамп три дня не выходил из дома

Владимир Путин, который участвовал в саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге, нашел общий язык со всеми своими коллегами, а Дональд Трамп после встречи с президентом России три дня не появлялся на публике.
Как сообщает replyua.net, такое заявление прозвучало от телеведущего Дмитрия Киселева в эфире программы «Вести недели» на канале Россия-1. Киселев заявил, что у мировых лидеров практически нет серьезных противоречий, а Путин, в свою очередь, вернулся в Россию не с пустыми руками, доказав всем, что РФ не находится в изоляции. «То ли встреча с Путиным оказалась для него столь впечатляющей, то ли "двадцатка", словно сгусток всех глобальных проблем, но прилетев домой, Трамп три дня сидел взаперти, не появляясь на публике», подчеркнул телеведущий, отметив при этом, что Трамп «погрузился в родной американский ад» после поездки в Гамбург.
Напомним, что саммит «Большой двадцатки» проходил в немецком Гамбурге, и 7 июля на полях саммита впервые встретились Трамп и Путин – встреча президентов продолжалась больше двух часов.