У Кремлі відмовилися надавати громадянство носіям російської мови

У Кремлі не підтримали ініціативу депутата Костянтина Затуліна спростити отримання російського громадянства «носіям російської мови». Про це інформує replyua.net з посиланням на «Комерсант». Затулін відкликав свою поправку, яка була розрахована здебільшого на українців, під час розгляду проекту в другому читанні за рекомендацією спікера Держдуми В'ячеслава Володіна, який запропонував узгодити її з ГПУ, МЗС, МВС та урядом. Поправка розширює поняття «носії російської мови», які відповідно до ст. 14 закону «Про громадянство» мають право на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку.
«Сьогодні записано, що ними можуть бути тільки особи, які мали в минулому факт проживання в РФ або мають родичів по прямій висхідній лінії, які жили колись на території Російської Імперії і Радянського Союзу, але в межах державного кордону РФ», - пояснював 12 липня депутат.
У відповідності до його поправки, мова повинна йти про території Російської Імперії і Радянського Союзу «на момент закінчення їх існування». Норма закону пошириться, наприклад, на жителів Польщі, Фінляндії, Узбекистану, Таджикистану, розповів у інтерв'ю виданню Затулін. Він підкреслював, що пропонує наділити уряд правом створення переліку країн, на які норма поширюватися не повинна.