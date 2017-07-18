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У Росії різко відреагували на знесення у Польщі комуністичних пам’ятників

У Росії різко відреагували на знесення у Польщі комуністичних пам’ятників
Блюзнірством і неповагою до історичної правди назвав підписання президентом Польщі Анджеєм Дудою поправок в закон про заборону пропаганди комунізму член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Сергій Железняк. Про це інформує replyua.net з посиланням на РІА Новини.

«Підписані сьогодні президентом Польщі поправки до законодавства, якими передбачається знесення пам'ятників радянським воїнам-визволителям, демонструють короткозорість державної позиції цієї країни і неповагу до історичної правди», - сказав Железняк. За його словами, таким блюзнірським дією влади Польщі перекручують історію свого народу, який жорстоко постраждав від рук фашистів і був врятований завдяки масовому героїзму радянських солдатів.

«Польські політики, котрі вважали за можливе прийняти цей варварський закон, намагаються стерти з лиця Польщі пам'ять про дружбу наших народів і про подвиг понад півмільйона радянських солдатів, які загинули, звільняючи польські міста і села від нацистів. Таким диким чином влада країни глумляться над пам'яттю загиблих героїв, втоптують в бруд подвиг залишилися в живих ветеранів, переписують історію своєї країни і Другої світової війни, в якій від рук фашистів загинули багато мільйонів людей різних національностей, в тому числі і поляків , - підкреслив він.
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