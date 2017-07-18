В России полностью запретили Свидетелей Иеговы

В РФ полностью запрещена деятельность Свидетелей Иеговы – накануне Верховный Суд России оставил без изменений решение о признании Свидетелей Иеговы экстремистской организацией, также суд не изменил решение относительно полного запрета и ликвидации этой организации в РФ.
Как передает replyua.net со ссылкой Интерфакс-Украина, Верховный суд отклонил апелляцию на запрет Управленческого центра организации в России. Кроме апелляционной жалобы в Верховный суд РФ, российские Свидетели Иеговы уже обратились в Европейский суд по правам человека. Представители Свидетелей Иеговы настаивают на том, что никогда не занимались экстремизмом. Напомним, что в марте Министерство юстиции России отнесло к экстремистским организациям Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России.
В Минюсте при этом подчеркнули, что ранее были проведены обыски у «руководящих» участников этой организации, и правоохранители изъяли большое количество запрещенной литературы, которая нарушает антиэкстремистское законодательство Российской Федерации. Экстремистской организаций Свидетелей Иеговы суд признал в апреле текущего года. Деятельность Свидетелей Иеговы отныне запрещена на всей территории России.