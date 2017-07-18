Журналист: Венедиктов абсолютно правильно сформировал цели России в Украине

Аркадий Бабченко, известный российский журналист, в интервью ТСН заявил о том, что военные действия на востоке Украины практически не отличаются от тех конфликтов, которые Россия развязала в Грузии и Молдове, и война на Донбассе – это продолжение имперской политики российского президента Путина, информирует replyua.net.
«Вот Венедиктов пару лет назад говорил абсолютно правильно: надо понимать, что Россия не воюет с Украиной. Россия не воюет ни с Украиной, ни с Молдовой, ни с Грузией — Россия воюет с Соединенными Штатами Америки», отметил Бабченко. По его словам, у Путина враг – не Украина, а Соединенные Штаты, а те государства, которые расположены по соседству с РФ, никогда не рассматривались Кремлем как суверенные, и все пограничные страны РФ всегда будет рассматривать как область геополитических интересов.
«Если говорить о нюансах войны на Донбассе, их можно перечислять долго, но, на мой взгляд, это не так уж и важно», добавил журналист.