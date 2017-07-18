Сотник: каждый гражданин России виновен в авиакатастрофе на Донбассе

Саша Сотник, известный российский журналист, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал третью годовщину трагедии, произошедшей на Донбассе, отметив, что в случившемся виновны все граждане России, информирует replyua.net.
«Три года назад в небе над Донбассом путинскими военными был сбит Boeing MH17. Погибли 298 человек. Террорист, повинный в этом теракте, до сих пор занимает кресло президента России и именует себя "верховным главнокомандующим"... Вечная память погибшим. Вечное проклятие Путину и его бандитам», пишет журналист. По его словам, каждый гражданин России виновен в том, что убийцы 298 человек так и не были привлечены к ответственности. Напомним, что малазийский Боинг разбился на Донбассе три года назад, 17 июля.
Практически никто не сомневается в том, что к этой трагедии причастна Россия, однако следствие до сих пор не называет лиц, виновных в гибели граждан несколько государств. Накануне родственники жертв авиакатастрофы направили письмо в посольство России в Нидерландах с требованием привлечь виновных в катастрофе к ответственности.