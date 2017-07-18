Эксперт рассказал, когда и каким образом страны Запада могут надавить на Путина из-за катастрофы МН17

По мнению военного эксперта Алексея Арестовича, для трибунала по авиакатастрофе рейса МН17 на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе может понадобиться от десяти до двенадцати лет. Об э том сообщает replyua.net со ссылкой на «Апостроф». Арестович утверждает, что за этот срок в мире произойдут такие масштабные изменения, что предсказывание их вообще не имеет никакого смысла. «Я абсолютно уверен в том, что вина Москвы так или иначе будет доказан. Вместе с тем, куда сложнее и проблематично будет наказать Россию санкциями.
К тому же, продолжил Арестович, российскому лидеру Владимиру Путину будут постоянно давить на горло, и это будет конкретно заметно перед самыми выборами президента Российской Федерации. «Примерно за три месяца до дня голосования в России будет проведено заседание трибунала по сбитому Боингу, в ходе которого будет доказана причастность высшего российского руководства к авиакатастрофе, и его признают виновным.
«Додавят Путина медленно, и это произойдет так, что ему придется пройти очередную степень нерукопожатности», - сказал военный аналитик.