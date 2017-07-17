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Журналіст: весь «руський мир» в одному фото

Журналіст: весь «руський мир» в одному фото
Як нагадує новинний портал replyua.net, сьогодні, сімнадцятого липня 2017 року, відзначають третю річницю катастрофи літака рейсу МН-17, якого, ймовірно, було збито російським ракетним комплексом «Бук». Кілька слів з цього приводу написав російський журналіст Олександр Тверской – відповідний допис розміщено на його сторінці в соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що, можливо, у далекому майбутньому хтось запитає його: «Що воно таке – руський мир?» або попросить пояснити це явище наглядно. Звісно, можна було б шукати світлини Гулагу, російської глибинки чи міст-промислових гігантів. Можна було б довго говорити, розкриваючи концепції і цитуючи різноманітних діячів – від Дугіна до Жириновського та Путіна. Але все це зайве – можна показати тому, хто цікавиться, одну-єдину світлину. Із «свіжих».

Отже, хто на цьому фото? Росіяни, російські солдати. А що вони роблять? Позують з уламками пасажирського літака, у результаті катастрофи якого загинули три сотні людей. Хто його збив? Вони ж і збили, зараз вже не настільки важливо – через неуважність, халатність чи за прямим наказом. Де вони? На чужій для них землі, куди вони прийшли вбивати, грабувати і мучити. А чому вони при цьому посміхаються? Та тому, що «руський мир», - наголошує журналіст.
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