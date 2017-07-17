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Ілларіонов: МН-17 Кремль збив навмисне

Ілларіонов: МН-17 Кремль збив навмисне
Як нагадує replyua.net, сьогодні минає третя річниця трагедії у небі над Донбасом, коли було збито пасажирський літак Малайзійських авіаліній, який виконував рейс до Куала-Лумпур. Загинуло майже триста осіб. Російський політичний оглядач Андрій Ілларіонов наголошує, що Боїнг не тільки збили з російського «Бука», а і зробили це свідомо, - відповідні положення він обґрунтував в інтерв’ю виданню «Гордон».

Так, Ілларіонов наголошує, що версія «мавпи з гранатою» - мовляв, росіяни цілились в український транспортник, а випадково збили пасажирський – не витримує ніякої критики. Чому тоді на територію Донбасу завезли тільки один «Бук», хоча в місці постійної дислокації їх біло мінімум шість? Навіщо було його переганяти у тил терористів, де він не міг контролювати небо над переважною частиною окупованої території? Чому вирішили стріляти 17 липня, хоча напередодні було повідомлення ЗСУ про те, що повітряні судна у небо не підніматимуться? Чому після пострілу «Бук» відразу втік на територію РФ, адже загроза від літаків ЗСУ все ще існувала?

Всі ці обставини дають можливість говорити про те, що МН-17 збили свідомо і за планом. На думку Ілларіонова, це повинно було заблокувати військову ініціативу з боку українських військ – Захід повинен був натиснути на Київ. Але план не спрацював, а в результаті загинули ні в чому не винні люди, - наголошує оглядач.
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