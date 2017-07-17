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Ейдман: заради чого була вся ця брехня?

Ейдман: заради чого була вся ця брехня?
Як інформує replyua.net, російський політичний оглядач Ігор Ейдман на власній сторінці в Фейсбук прокоментував шикарне весілля, влаштоване доньці судді з Краснодару.

Як вже раніше повідомлялось, у соціальних мережах активно обговорюється шикарне весілля дочки краснодарської судді Олени Хахалєвої. За оцінками журналістів, на нього було витрачено більше двох мільйонів доларів США. З цих коштів більше чотирьохсот тисяч було заплачено артистам, які виступали перед гостями. За чутками, свято відвідали Йосиф Кобзон, Микола Басков, Валерій Меладзе та Віра Брєжнєва. Сама суддя оцінки журналістів заперечує, наголошуючи, що було витрачено «всього лише п’ять мільйонів рублів».

Ейдман зауважує, що ця історія доволі сильно розвеселила його, адже вона яскраво висвітлює цінності переважної більшості російських чиновників. Уявляєте, їй все життя доводилось лицемірити, брати і давати хабарі, ризикувати, брехати, принижуватись перед начальством і принижувати підлеглих, викручуватись, писати неправосудні вироки. А заради чого всі ці титанічні зусилля? Як виявилось, заради того, щоб на весіллі своєї дочки побачити дебільні пики Баскова і Кобзона, - підсумовує політолог.
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