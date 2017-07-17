Явлинский: прошло уже три года, а они все еще продолжают врать и упираться

Прошло ровно три года со дня авиакатастрофы на востоке Украины, однако российская сторона до сих пор врет и отпирается, хотя всем уже давно известно, кто виновен в крушении малазийского Боинга.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Григорий Явлинский, председатель российской партии «Яблоко». «Нет сомнений, что самолет с пассажирами никто сбивать не собирался. Сам выстрел – это не больше, чем трагическая случайность. Однако это вовсе не значит, что в совершенном преступлении нет виновных... Пассажиры малазийского "Боинга" и еще много других мирных жителей погибли потому, что на востоке Украины была развязана война», написал политик и добавил, что Россия развязала эту войну.
По его словам, ответственность за авиакатастрофу несут те люди, которые развязали кровавую, но бессмысленную войну, те, кто продолжает вооружать боевиков, спонсировать их и поддерживать. Явлинский подчеркнул, что гибель пассажиров Боинга является следствием развязанной против Украины войны.