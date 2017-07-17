Лавров: теперь американцы действуют по принципу «Что мое, то мое, что твое, то поделим»

Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства России, выступил с жестким заявлением в адрес США, прокомментировав скандал с изъятием российской дипсобственности в Соединенных Штатах. Как сообщает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, глава МИДа отметил, что, когда Барак Обама собирался покинуть свой пост, он уже был в состоянии агонии, решив отобрать дипсобственность, и это решение казалось ему нормальным – так было сделано, чтобы новая администрация Трампа уже никогда не смогла наладить отношения с Россией.
Когда журналисты сказали Лаврову, что США могут вернуть дипсобственность в обмен «на что-то», министр пришел в ярость. «Что касается сути, то, если это так, то это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то там, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так? Отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а, чтобы ее вернуть – они действуют по принципу «Что мое, то мое, что твое, то поделим», заявил Лавров.
По его словам, он все-таки надеется, что в новой команде Трампа «найдутся благоразумные люди».