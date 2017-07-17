Дипломат: MH17 – это приговор путинской России

Три года назад произошла сама ужасная трагедия в воздухе за всю историю человечества. В результате запуска ракеты с ЗРК «Бук» был сбит самолет Боинг 777 авиакомпании «Малазийские авиалинии». Погибло 298 пассажиров и весь экипаж, находившихся на борту комфортабельного авиалайнера. Как пишет в своем блоге дипломат Вадим Трюхан, спустя три года после трагедии самое время сделать первые выводы и спрогнозировать, что будет дальше, в частности в вопросе привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении этого военного преступления над территорией Украины.
По словам Вадима Трюхана, с юридической точки зрения, государство, должностные лица которого будут признаны виновными в совершении военного преступления, будет иметь дело с исками по всему миру по возмещению материального и морального вреда родственникам погибших, в результате которых будет арестовываться и продаваться на аукционах имущество, которое принадлежит этой стране. Лица же, признании виновными в совершении этого военного преступления, станут некими невыездными «национальными героями» России. В экономической плоскости России, как государству, придется иметь дело с расширением экономических санкций, как это имело место, например, в свое время по Ливии, спецслужбы которой были признаны виновными в совершении 21 декабря 1988 террористического акта на борту авиалайнера Боинг 747 авиакомпании «Pan American» над шотландским городком Локкерби, в результате которого погибли 259 пассажиров и членов экипажа, а также 11 гражданских на земле при падении обломков самолета.
Вадим Трюхан отмечает, что самыми болезненными могут оказаться именно политические последствия этого дела. Ведь руководство России, в том числе лично президент Путин, неизбежно столкнутся с полной изоляцией. Вряд ли найдется кто-то из нынешних лидеров государств и правительств, которые принято считать демократическими, кто подаст руку главе государства, высокие должностные лица которой, а возможно и он сам, будут признаны виновными в совершении насколько ужасного военного преступления, совершенного на территории другого суверенного независимого государства в мирное, с формальной точки зрения, время. «Приговоры в связи с сбиванием 17 июля 2017 малазийского самолета Боинг 777 рейса МH17 над территорией Украины будут первым ударом, который станет началом конца нынешней путинской России и речь уже не о годах, а о месяцах», – резюмировал дипломат.