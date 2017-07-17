Піонтковський: Путін вже програв війну з Україною, і тому починає Третю Чеченську (відео)

Як повідомляє replyua.net, відомий російський публіцист та політичний аналітик Андрій Піонтковський оцінив наслідки переговорів між президентом РФ Володимиром Путіним та його американським колегою Дональдом Трампом та пояснив які ще «козирі» можуть бути в путінському рукаві.
Так, Піонтковський зауважує, що перші кілька днів після переговорів Трампа і Путіна на полях саміту «Великої двадцятки» російська преса перебувала в ейфорії. Російський президент поїхав у поїздку по регіонах для того, щоб зібрати електоральні бонуси. Але вже по поверненню Трампа у Вашингтон стало зрозуміло, що єдине, що він міг подарувати російському колезі – виключно формат зустрічі. Решта питань (а тут йдеться в про спецпредставника по Україні Курта Волкера, і про створення спільної групи з кібербезпеки) знаходяться за межами його компетенції. Піонтковський наголошує, що Трамп став «психіатром для Путіна» - він слухає, посміхається, але реальні питання вирішують зовсім інші люди.
Щойно у Кремлі усвідомили глибину провалу операції «ТрампНаш», почались пошуки нових інструментів підняття рейтингу. Наприклад, «рупор» Путіна Володимир Жириновський у котрий раз закликав розчленувати Україну. Але Піонтковський наголошує, що «українську» війну у Росії давно програли, тому на ескалацію напруженості у цьому напрямку навряд чи наважаться. З огляду на те, що економічні ресурси у Москви відсутні, єдиний спосіб зберегти симпатії росіян до їх президента – розпочати нову «маленьку переможну» війну. І противника вже обрано – нею стане Чечня. Рішення, прийняте судом у праві про вбивство Бориса Немцова яскраво показує, що Путін шукає лояльності силовиків в обмін на дружні відносини з Грозним, - зауважує Піонтковський.