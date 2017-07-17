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Винен сам Boeing: генерал розповів про новий план Росії щодо збитого МН17

Винен сам Boeing: генерал розповів про новий план Росії щодо збитого МН17
Росія бреше про те, що в період, коли був збитий Boeing рейсу МН17, вона ввела обмеження для польотів цивільної авіації на висоті менше 16000 метрів, щоб пояснити ситуацію з російським «буком». Про це заявив InfoResist екс-заступник голови Генштабу, генерал-лейтенант Ігор Романенко, інформує replyua.net.

«Я подивився матеріали. Я вважаю, що Росія знайшла можливість пояснити ситуацію. Тому що все складається так, що буде доведено і показано, це вже зроблено, що це «Бук» - російський. Тому мова йде про те, що перед цим вони там щось вводили. Насправді, нічого не було. Україна за тиждень після того, як збили наш АН-26, ввела обмеження. Однак, обмеження на висоту до 9500 метрів. Тому що там до кінця не знали, а якщо і знали, то не припускали, що вони можуть використовувати крім ПЗРК - переносного зенітно-ракетного комплексу, який стріляє вже до висоти з 6 км, раніше це було 2-3 км, а ось наш АН-26 вони збили на висоті 6 км. Тому наші підняли до 9500 метрів», - сказав генерал.

Романенко при цьому зазначив, що тепер росіяни брешуть і говорять, що дали заборону на висоті 16000 метрів, для того, щоб пояснити, що вони там мало діяли відповідно до забороною. Також генерал підкреслив, що з боку РФ зараз йде фальсифікація, підробки і різні пропагандистські версії для того, щоб себе виправдати і перекласти вину на Україну
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