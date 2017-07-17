Пєсков прокоментував нещодавню заяву Кадирова

Міркування глави Чечні Рамзана Кадирова в інтерв'ю американському телеканалу HBO були досить жорсткими, але якщо їх розглядати в контексті, то нічого незвичайного сказано не було. Так прокоментував висловлювання одного Путіна прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, передає replyua.net з посиланням на РІА «Новости».
«Що стосується інтерв'ю Кадирова, то, чесно кажучи, досить часто з контексту просто видирають його слова. Там дійсно досить були жорсткі міркування, але їх треба розглядати тільки в контексті, і, якщо їх розглядати в контексті, то нічого там незвичайного сказано не було», - заявив журналістам Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати висловлювання Рамзана Кадирова.
Раніше глава Чечні назвав гомосексуалістів «шайтанами» і заявив: «Вони нелюди. І будь вони прокляті за те, що вони на нас наговорюють». На питання, чи вважає він Сполучені Штати Америки ворогом своєї країни, Кадиров відповів, що Америка веде антиросійську політику проти керівництва країни, але не є достатньо сильною країною, щоб вважати її ворогом Росії.