Путин не скрывает, что герои и патриоты России – это не Пушкин и Лермонтов, а Иван Грозный и Сталин, – политолог

Президент РФ Путин сознательно никогда не критикует и при возможности пытается встать на защиту Ивана Грозного и Сталина «от излишней демонизации». Как пишет у себя в Facebook известный российский политолог Игорь Эйдман, дело в том, что Путин подсознательно чувствует в российских тиранах «братьев по разуму». К тому же, Путин воспринимает своих предшественников такими же, как он сам, жертвами клеветы ненавистных иностранцев.
Как пишет политолог, ровно поэтому же защищал Грозного Сталин. Правда, Сталин не стеснялся говорить, что Грозный был недостаточно решительным убийцей, а для Путина оба они жестокие в самый раз, «в соответствии с требованиями времени». Путина, по его собственному признанию, не пугают родимые пятна сталинизма на теле современной России.
По словам Игоря Эйдмана, при Сталине был реабилитирован Иван Грозный, а при Путине идет ползучая реабилитация не только Грозного, но и самого Сталина, он молчаливо одобряет, когда появляются новые памятники и проводятся различные мероприятия в честь тирана.
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