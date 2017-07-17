Борис Акунин: «реликвия», которой убили Романовых, раскрыла всю суть жестокости большевиков

Сегодняшняя дата специфическая для России, которая привыкла убивать и грабить, 99 лет назад в этот день большевики убили Романовых, их личного доктора и трех слуг, которые не захотели покинуть обреченную семью. Об этом в своем блоге пишет известный российский писатель и публицист Борис Акунин, передает replyua.net.
«Я про это, разумеется, знал давно – еще с тех времен, когда в советских школах объясняли, как это было хорошо и правильно. Относился так: ну, история и история. Во время революции много кого убили», – написал писатель. Он добавляет, что однажды в Центральном архиве Октябрьской революции сотрудники достали из сейфа и показали ему реликвию. Сказали: «Держать у нас эту гадость жутко, но и выкинуть рука не поднимается». В шестидесятые годы к ним пришел ветеран и с гордостью передал на хранение австрийский штык, которым он добивал раненого царевича Алексея.
Как пишет Борис Акунин, после этого случая для него история сразу перестала быть историей, ведь такого цинизма и жестокости от русских сложно было представить. По словам Акунина, глядя на эту железку, он вдруг явственно увидел, как оно все там происходило, в том подвале. Самое страшное это то, что у мальчика была гемофилия и он умер бы и от укола иголкой.