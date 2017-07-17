Диссидент: у Путина уже нет будущего, он проиграл в Украине

Семен Глузман, диссидент и бывший политзаключенный, считает, что у российского президента нет будущего, несмотря на то, что он присоединил Крым к России, в целом в Украине он проиграл.
Как передает replyua.net со ссылкой на Апостроф, Глузман подчеркнул, что Путин точно не глупый человек, и он признает свое поражение в Украине. «Да, он оторвал себе Крым, как он считает, уже навсегда. Но с Донецком и Луганском аппетит оказался больше, чем возможность. Не получилось», отметил диссидент. По его мнению, Путин хотел поставить РФ на одну ступень с США, и ему нужно было, чтобы его начали уважать во всем мире, однако этого он не добился и уже никогда не добьется. Глузман добавил, что в условиях усиливающейся диктатуры президенту РФ будет сложно выжить и прожить до естественной смерти.
«Он серьезно наехал на интересы многих российских олигархов, которые украли миллиарды, потратили огромные состояния на покупку яхт, но не могут двигаться никуда, кроме Байкала. И вот эти люди могли бы организовать ему что-то», добавил диссидент.