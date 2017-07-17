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СпецтемаЖурналист: на этой неделе украинцы еще раз показали, что Украина не Россия, а украинцы – не россияне

Журналист: в Кремле вместо бандеровцев теперь пугают «лесными братьями»

Журналист: в Кремле вместо бандеровцев теперь пугают «лесными братьями»
Одной из тем, которая сейчас активно обсуждается в российских СМИ стала тема литовских «Лесных братьев». Раскачка этой темы рассчитана больше на российскую аудиторию, ведь литовцы с малой вероятностью могут «купиться» на такие дешевые трюки кремлевских пропагандистов. В Европе, конечно много наивных людей, которые могут поверить в кремлевские бредни, но это проблема их исторического и политического невежества. Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал украинский журналист Алексей Заводюк. Отметим, «лесными братьями» было принято называть членов антисоветского подполья и вооруженных отрядов, действовавших на территории Литвы.

По его словам, пропагандистский сериал про «гражданскую войну на Украине» начинает публике надоедать. По законам этого жанра, чтобы сохранить внимание публики, нужно вводить в сюжет новых героев, желательно негативных. Литва поддерживает Украину. Если украинцы «фашисты», логично, что нас могут поддерживать только «фашисты». Кремлевскую пропагандистскую атаку на Литву можно использовать против самого Кремля, напомнив миру про его преступления против человечества. Это хороший повод провести еще одну информационную кампанию против путинского режима.

Журналист отмечает, что Россия ничего нового не придумывает, используя свои старые модели. Если ей что-то не нравится – начинается военный, политический и экономический шантаж. С такой моделью в 21-м веке далеко не уедешь, но в Кремле уверены, что это сработает. И это действительно работает, только не так, как они ожидали. Вместо испуга мы видим, что Запад и блок НАТО, после некоторой раскачки и периода осознания новых угроз, начали давать адекватные ответы на российскую агрессию, Украине и странам Балтии оказывается военная и политическая поддержка. Ресурс давления на Россию далеко не исчерпан и возможностей прижать им хвост еще более чем достаточно. А вот у России отвечать нечем. «Путинскому режиму срочно нужны новые враги. Поскольку с врагами сейчас сильный дефицит, приходится придумывать их буквально на ровном месте.
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