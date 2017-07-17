Шендерович: мозг президента давно не проветривался

Виктор Шендерович, известный российский писатель, выступил со скандальным заявлением в адрес Владимира Путина, президента РФ. Как передает replyua.net, на своей странице в Фейсбуке Шендерович написал о том, что мозг российского президента давно не проветривался.
Также Шендерович прокомментировал заявление Путина о том, что еще точно никто не смог установить, что Иван Грозный убил своего сына. «Главный вопрос последних лет – на самом деле он сошел с ума или симулирует? – так и не был разрешен для меня. За обеими версиями имеются серьезные доводы. Но вот прочитал высочайшую речь перед рабочими о том, что Иван Грозный не убивал своего сына, а все это козни врагов православия, – и думаю: нет, все-таки не симулирует!», отметил писатель. Также он написал матерное слово в адрес Путина и посоветовал прятать или эвакуировать детей.
Напомним, что ранее российский глава заявил о том, что многие исследователи сильно сомневаются в том, что Иван Грозный убил сына, и, по мнению Путина, Грозный вообще никого не убивал. «Придумал это все папский нунций, который приехал к Грозному на переговоры и пытался Русь православную превратить в Русь католическую», отмечал Путин.