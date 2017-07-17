Блогер: правительство РФ покрывает преступников, которые сбили не только «Боинг», но и еще около 10 украинских самолетов

Ровно три года назад российской ракетой над территорией Украины был сбит пассажирский самолет «Боинг», рейс MH-17 Амстердам – Куала - Лумпур, погибли 298 ни в чем не повинных человек, в том числе женщины и дети. Преступники не задержаны и, по всей видимости, находятся на территории Российской Федерации, правительство которой их покрывает, поскольку и было организатором их преступных деяний. Об этом в своем блоге пишет известный российский оппозиционный журналист и блогер Олег Пшеничный.
Как он пишет, о том, что в июне и июле 2014 года в этом же районе были сбиты около 10 украинских самолетов – на территории Украины, никто в мире особенно и не вспоминает, а зря, ведь, когда одна страна начинает сбивать на территории другой страны самолеты, где находятся живые люди, а не какие-то боеприпасы, то это чревато тем, что эта страна завтра может начать сбивать самолеты во всем мире.
«Я считаю – никакого срока давности не должно быть ни для одного из этих преступлений, как и для всей войны – и все знают, кто ее развязал. Преступники должны быть наказаны. Горе, стыд и позор», – резюмировал Олег Пшеничный.