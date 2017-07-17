Профессор из России сделал громкое заявление по Крыму

Аннексированный Крым – это часть Украины, и присоединение полуострова к России не сулит ничего хорошего, поэтому российским властям необходимо задуматься над тем, чтобы его вернуть.
Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал Россия 1, об этом заявил Илья Шаблинский, член Совета при президенте России по правам человека и развитию общества, профессор Высшей школы экономики. Шаблинский отметил, что Россия сильно пострадала из-за оккупации Крыма, и в дальнейшем эта ситуация продолжит ухудшаться. «Наше государство, наше руководство отделило от Украины седьмую часть ее территории (Крым и оккупированные районы Донбасса) и присоединило к себе… Вы считаете, что это хорошо, это нормально, это нам пойдет на пользу? Я полагаю, что ничего хорошего для нашей страны не будет», заявил Шаблинский.
По его словам, в присоединении Крыма он не видит ни одной хорошей перспективы, и Россия за свои действия начала расплачиваться три года назад, а дальше станет только хуже. Профессор призвал руководство страны пересмотреть свое решение и все-таки вернуть Крым Украине. Также Шаблинский отметил, что выборы на Донбассе должны проходить только по украинским законам.