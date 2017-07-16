Блогер: росіяни судять «фінобандерівця»

Як інформує replyua.net, рівень абсурду на території Російської Федерації зростає з кожним днем. Про один із таких випадків розповів український блогер Олег Леусенко на персональній сторінці в соціальній мережі.
Так, блогер розповідає, що в Красноярську продовжується кримінальне провадження щодо місцевого мешканця Семена Негрецкулова. Йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі. Приводом для цього стали дописи Негрецкулова в соціальній мережі, в яких він буцімто возвеличував фінів, доводячи їх верховенство над іншими націями. Також Негрецкулову демонстрували, за його словами, картинки проти війни на Донбасі. Спровокував такий інтерес до своєї персони чоловік дописом про так звану «Велику Фінляндію», в якому пропонується Швеції, Норвегії та Росії об’єднатись в одну державу з центром в Гельсінкі.
Підозрілим правоохоронцям видався і той факт, що Негрецкулов володіє фінською та карельською мовою. Двадцять другого червня поточного року у помешканні чоловіка провели обшук, здійснюються інші слідчі дії. У підозрюваного вимагають визнання вини. За словами Леусенка, тепер у росіян нові вороги – вони знайшли собі фінобандерівця і судять його.