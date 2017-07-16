Блогер: «велика космічна держава» деградує

Як інформує replyua.net, одним із предметів постійної гордості росіян завжди була космічна галузь. Але останнім часом і тут можна спостерігати деградацію та занепад, - про це розповідає блогер Олександр Коваленко на персональній сторінці в соціальній мережі.
Так, останнім часом у Росії відбулась знакова подія – нарешті відбувся запуск ракети-носія Союз-2.1а, яка віднесла до зірок 72 малих супутники та космічний апарат «Канопус-В-ИК». Здавалося б – показник величі російської космічної галузі, але якщо подивитись на тенденції, то не все так райдужно. По-перше, незважаючи на мільярдні інвестиції, космодром «Східний» ніяк не може забезпечити належну кількість пусків, тому доводиться послуговуватись старим-добрим космодромом «Байконур».
По-друге, у 2017 році Москва може похвалитись лише сьомим пуском, у той час коли Сполучені Штати здійснили 14 пусків, Китай – 8, а Європейський Союз – 7. З комерційними пусками у Росії взагалі сутужно. Наприклад, у 2010 році на рахунок Росії припадало 60% всіх комерційних пусків, а на поточний момент – 8%. Відтепер у всіх галузях лідирують американці – одна компанія SpaceX у цьому році зробила вже більше пусків, ніж росіяни. От така космічна велич, - іронізує блогер.