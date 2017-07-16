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Блогер: чи почне Росія розпадатись 24 липня?

Блогер: чи почне Росія розпадатись 24 липня?
Поки Російська Федерація спонсорує тероризм і сепаратизм всюди, куди можуть проникнути її агенти, на її власних просторах не все так райдужно. За словами політичного і військового оглядача Олександра Коваленка, точкою відліку може стати 24 липня цього року, - як інформує replyua.net, відповідний допис розміщено на персональному блозі експерта в Фейсбук.

Так, блогер нагадує, що 24 липня 2017 року спливає термін дії одного цікавого акту, а саме договору «Про розмежування предметів відання та повноважень між органами державної влади Російської Федерації та Республіки Татарстан». Завдяки цьому документу Татарстан останні десять років користувався привілеями, недоступними іншим – наприклад, мав не тільки власну конституцію, але і президента. З 24 липня статус Татарстану перестане вирізнятись - він порине у сіру масу решти безправних регіонів.

Чи є альтернативні шляхи розвитку подій? Насправді, є, адже недарма у 1992 році мешканці республіки на референдумі проголосували за незалежність. Крім того, останнім часом у Казані висловлюють незадоволення політикою федерального центру – зокрема, через політику викачування коштів з регіонів-донорів (яким є Татарстан) тут недорахувались 8 мільярдів рублів. У цю канву лягають і пропозиції «Всетатарського громадського центру» ввести у республіці одну державну мову – татарську, і запланований членами руху «Хізб ут-Тахрір» теракт, який нібито вдалось попередити російським спецслужбам. Власне, тенденції загрозливі, і цілком можливо що 24 липня для Росії стане початком нової реальності, - наголошує блогер.
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