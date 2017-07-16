Журналіст: дивитись на російських блазнів огидно

Російський журналіст Олександр Тверской у персональному блозі на порталі «15 минут» критикує власних колег за блюзнірську позицію з приводу окупації Криму, - про це інформує replyua.net.
Зокрема, таку реакцію журналіста викликало відео, на якому репортери каналу «Дождь», який позиціонує себе як ліберальний, просять лідера музичного гурту «Ленинград» Сергія Шнурова прокоментувати свої вже другі гастролі в окупованому Криму. При цьому вони так і не спромоглися сформулювати під час інтерв’ю що ж не так з Кримом – з їх вуст звучали фразочки на зразок «ну ви ж розумієте, що це територія, до якої одна держава ставиться так, а друга - інакше», «це така спірна територія, навколо якої немає...». І все замість того щоб прямо сказати – це окупована територія, чому ти їдеш туди і легітимізуєш окупацію? Власне, ті, хто постійно дивиться цей канал, помітили як змінилась їх риторика – від однозначної заяви про незаконну анексію до «спірної території». Пару успішно випустили у свисток, - зауважує журналіст.
А з Сергієм Шнуровим, з його жартиками та кривляннями все давно і так ясно: «всі території певною мірою спірні, я для людей виступаю, а не для землі». Звичайний нікчема, - наголошує Тверской.