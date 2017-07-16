Блогер: просять про гуманність, стоячи по горлянку в крові – дивовижно підлий народ

Як нагадує replyua.net, у мережі активно обговорюють «послання», адресоване українському президенту Петру Порошенку від матері затриманого в зоні АТО російського диверсанта Віктора Агєєва. Російський журналіст Олександр Тверской у власному блозі на порталі «15 минут» зробив кілька зауважень з цього приводу.
За його словами, Світлана Агєєва говорила, що сподівається на гуманність з боку українського президента. А на що мають сподіватись матері українських солдатів, які втратили своїх синів, діти військовослужбовців, які осиротіли, і дружини, які овдовіли? Ця панянка дивиться російське телебачення і вірить, що російських військових в Україні немає. Але вірить не від наївності, а від менталітету – немає такої звички мати власні думки в голові. Синочка виховала у дусі «патріотизму», і пораділа, коли він пішов вбивати інших людей. А тепер звертається до глав держав з проханням порятувати свою дитину.
Після цього росіяни ще дивуються за що так ненавидять Росію. Світлана Агєєва так нічого і не зрозуміла і замість того, щоб просити вибачення за сина-вбивцю, вона розповідає якусь несусвітню маячню. Все таки, надзвичайно підлий народ – згадують про гуманність, стоячи по горлянку в крові, - наголошує журналіст.