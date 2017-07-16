Эксперт: при нынешней ситуации в экономике РФ сохранять прежние траты и воровство – это безумие

В России, несмотря на стабилизацию российской экономики, власти пытаются удержать прежние траты и прежний уровень воровства. Власть, не разбираясь в экономике, все еще не понимает, что Россия действительно стабилизировалась, но на более низком уровне: объем рынка значительно упал, снизилось производство, потребление населения, возможности банковской системы – все это упало почти на 30-35%. Об этом в своем блоге пишет известный политический обозреватель Соломон Манн.
По его словам, складывается мнение, что правительство России либо не получает реальных показателей экономики, либо идет ва-банк, ожидая непонятного чуда. Соломон Манн подчеркивает, что сохранять при нынешней ситуации экономики РФ прежние траты и главное, пытаться вытащить из экономики столько же, сколько раньше в свой карман – это безумие.
«Не удивительно, что фонды, накопленные в «тучные годы» стремительно мелеют. Поскольку «кошельки» стали совсем худыми, в России принято решение их объединить. Из трех фондов, один из которых проели начисто, а в двух других нет и половины прежних средств, создали один. Его и грабить намного приятнее, ибо создается иллюзия «одного полного кошелька» вместо трех худых», – резюмировал эксперт.