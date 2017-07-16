Путин полностью капитулировал перед Чечней – российская журналистка

Судя по вынесенному приговору убийцам российского оппозиционера Бориса Немцова, которым предполагается выход на свободу осужденных, можно смело говорить, что Кремль полностью капитулировал перед Чечней. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Эхо Москвы», соответствующую точку зрения озвучила в своей авторской программе российская журналистка Юлия Латынина. Она назвала вынесенный приговор преступникам, убившим Бориса Немцова, совершенно фейковым.
«Всем понятно, что если Зауру Дадаеву дали двадцать лет тюрьмы вместо пожизненного заключения, можно быть уверенным, что свое наказание он будет отбывать в Чечне. И теперь остается разве что догадываться, сколько лет он пробудет в тюрьме Чечни, будут ли его встречать возле трапа с красной дорожкой», - сказала Латынина. Вынесенный приговор она приравняла к капитуляции Владимира Путина перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
«Мы часто слышали, что войну с Чечней Ельцин проиграл. По крайней мере, он проиграл войну за независимость – он не руководил Россией в период, когда ее фактически оккупировала Чечня. А вообще никто из российских правителей не демонстрировал такие результаты после нашей капитуляции перед Золотой Ордой», - считает журналистка.