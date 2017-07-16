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Эксперт: у России стратегические планы на Украину

Эксперт: у России стратегические планы на Украину
Константин Машовец, известный военный эксперт, считает, что на украинских границах Россия продолжает наращивать военные группировки, и это свидетельствует лишь о том, что Кремль строит стратегические планы в отношении Украины.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на издание Фокус, Машовец подчеркнул, что в настоящее время общая численность группировок российских войск может достигать 23 тысяч военных. «Ко всему прочему в Беларусь уже отправилось якобы бы тренироваться 5000 российских "ихтамнетов" вместо запланированных трех тысяч, что тоже не может не настораживать», заявил Машовец. По словам военного эксперта, в текущем году для перевозки войск для учений в Беларуси Россия задействовала больше четырех тысяч железнодорожных вагонов, и такие данные также сильно настораживают.

«В обычные годы для этих целей они обходились парой-тройкой сотен вагонов (для сравнения: в 2015-м россиянам понадобилось 125 вагонов, а в 2016-м и того меньше — 50). Куда, кого, что, а главное – зачем Путин собрался везти?», подчеркнул эксперт. Напомним, что совместные учения России и Беларуси пройдут в сентябре этого года.
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