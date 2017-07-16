Путин: украинцы и русские являются единым народом

Владимир Путин считает, что украинцы и русские во многом являются единым народом, а также президент России надеется на то, что экономические связи с Украиной будут восстановлены.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, об этом российский глава заявил во время встречи с работниками одного из горно-обогатительных комбинатов России. «Как долго этот кризис в Украине будет продолжаться? Не знаю. Это зависит от людей, которые там живут, как они долго будут это терпеть. Очень рассчитываю, что это когда-то закончится, причем закончится на этот раз, дай Бог, бескровно, в ходе демократических процессов», подчеркнул российский президент. По его словам, Россия рассчитывает на то, что в будущем удастся восстановить экономические связи с Украиной, которые начали обрываться больше трех лет назад.
«Нам бы хотелось восстановить кооперацию в целом, там еще не все потеряно», уверен российский глава. К слову, во время встречи работники предприятия задавали Путину вопросы об Украине и о его переговорах с Дональдом Трампом в Гамбурге.