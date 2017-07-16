валюта
СпецтемаОлешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

Путин: украинцы и русские являются единым народом

Путин: украинцы и русские являются единым народом
Владимир Путин считает, что украинцы и русские во многом являются единым народом, а также президент России надеется на то, что экономические связи с Украиной будут восстановлены.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, об этом российский глава заявил во время встречи с работниками одного из горно-обогатительных комбинатов России. «Как долго этот кризис в Украине будет продолжаться? Не знаю. Это зависит от людей, которые там живут, как они долго будут это терпеть. Очень рассчитываю, что это когда-то закончится, причем закончится на этот раз, дай Бог, бескровно, в ходе демократических процессов», подчеркнул российский президент. По его словам, Россия рассчитывает на то, что в будущем удастся восстановить экономические связи с Украиной, которые начали обрываться больше трех лет назад.

«Нам бы хотелось восстановить кооперацию в целом, там еще не все потеряно», уверен российский глава. К слову, во время встречи работники предприятия задавали Путину вопросы об Украине и о его переговорах с Дональдом Трампом в Гамбурге.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Журналист: на этой неделе украинцы еще раз показали, что Украина не Россия, а украинцы – не россияне

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
Важное за сутки
15 июл 2017
13078

Журналист: на этой неделе украинцы еще раз показали, что Украина не Россия, а украинцы – не россияне

Казалось бы прошло три года со времени полного развода Украины и России, третий год идет жестокая война, гибнут люди и при это президент РФ Владимир Путин продолжает утверждать, как в Кремле, так и

15 июл 2017
6406

Блогер: профессор Мориарти отдыхает. Шерлок Холмс нервно курит в сторонке – Дейдей обошел всех

Популярный в Украине блогер и финансовый эксперт Сергей Фурса у себя в Facebook пишет о том, что в конкурсе «самый умный депутат» пальму первенства получает депутат Дейдей за блестящую операцию

15 июл 2017
6158

Россиянам это не удалось: эксперт рассказал об истине, которую три раза доказали украинцы

По мнению эксперта по невербальным коммуникациям Валентина Кима, уже три раза украинцы на весь мир доказали, что они представляют демократию, так как на Майдане люди, не скрывая ничего, критиковали

Последние новости

Макрон: Трамп пересмотрит свою позицию по Парижскому климатическому соглашению

Джон Маккейн перенес серьезную операцию

Депутат назвал причины, по которым ВР так и не признала оккупацию Донбасса

Парижское турне Трампа не обошлось без курьезов

Эксперт: у России стратегические планы на Украину

Путин пришел в Сирию не бороться с ИГИЛ, а заполучить месторождения сирийских нефти и газа, – политолог

Путин: украинцы и русские являются единым народом

Жителя США приговорили к 16 годам тюрьмы за убийства кошек

Донецкий «Шахтер» выиграл Суперкубок Украины

Российский журналист: очень рад за украинцев, потому как сам живу в аду

Скончался актер, сыгравший в «Собачьем сердце»

Политолог: в случае угрозы США ликвидируют военный потенциал КНДР за несколько минут

Экзотическую страну Чили накрыл сильнейший снегопад

Политик: если возникнет опасность для Путина, Кадыров вылетит из России через несколько часов

Порошенко отправляется с официальным визитом в Грузию

Эксперт: после борова Януковича украинская политика стала публичной и конкурентной

Соцсети взбудоражили снимки самой дорогой квартиры в Украине

Казахстан купил у Украины один из самых дорогих самолетов

Геращенко: Саакашвили явно пересиживал в Одессе и ждал выборов в Грузии

Составлен рейтинг самых чистых пляжей Европы

 Новости за день